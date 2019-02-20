İnegöl Belediyespor'dan rahat galibiyet
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Setler: 25-23, 25-19, 25-18
Süre: 85 dakika (32, 26, 27)
- 20.2.2019 23:53
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Toplam 3
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Toplam 5
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Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
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