İnegöl Belediyespor'dan rahat galibiyet
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'dan rahat galibiyet

İnegöl Belediyespor'dan rahat galibiyet

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında , Tokat 'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri

: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)

Tokat : Vefa Yılmaz, Julius, , Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-18

Süre: 85 dakika (32, 26, 27)

  1. 20.2.2019 23:53
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