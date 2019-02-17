THY'den net galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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'den net galibiyet

THY'den net galibiyet

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında , Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Esra Çetin, Gerasymova, Marina Tumas)

Setler: 25-18, 25-21, 28-26

Süre: 88 dakika (22, 26, 40)

  1. 17.2.2019 22:03
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