Haberler Ümraniyespor İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta müsabakasında İstanbulspor, Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:40
İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

İstanbulspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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