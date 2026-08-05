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Haberler TFF 3. Lig Görüştüğümüz isimler var

Görüştüğümüz isimler var

3. Lig ekiplerinden Uşakspor'un Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Görüştüğümüz isimler var
3. Lig ekiplerinden Uşakspor'un Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hedefimiz, üst sıralara oynayan, her maçı kazanmak için sahaya çıkan ve mücadele gücü yüksek bir takım inşa etmek. Geçen sezondan devam eden oyuncularımız var. Transfer ettiğimiz yeni isimler var. Görüşme aşamasında olduğumuz oyuncular da bulunuyor. Şu anda takımı kurma aşamasındayız" ifadelerini kullandı.
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