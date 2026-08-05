Erciyes 38’in rakibi Urfa

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdüren 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ikinci hazırlık maçında bugün Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Kampta oynadığı ilk hazırlık maçında Katar 2. Lig ekiplerinden Al Bidda'yı 2-0 yenen Erciyes 38 FK, ikinci etap kamp çalışmalarını 14 Ağustos'ta yapacağı antrenman ile tamamladıktan sonra oyuncularına 2 gün izin verecek.
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