Altay’da korkutan süreç

3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle antrenmanlara henüz başlayamayan Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurması camiada tedirginliğe neden oldu.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle antrenmanlara henüz başlayamayan Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurması camiada tedirginliğe neden oldu. Mahkemenin atayacağı kayyım heyetinin göreve gelmesinin ardından tekrar seçimli olağanüstü genel kurul kararı alacağı bildirildi.