TFF 3. Lig Karşıyaka'da forvet oyuncuları suskun kaldı

Karşıyaka'da forvet oyuncuları suskun kaldı

TFF 3. Lig haberleri... 3. Lig 4. Grup'ta ev sahibi olarak, lider Kütahyaspor'a 1-0 mağlup olan Karşıyaka, gol yolların da sorun yaşıyor... İzmir ekibinde forvet oyuncuları suskun kaldılar. İşte ayrıntılar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 16:35
Karşıyaka'da forvet oyuncuları suskun kaldı

3. Lig 4. Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Karşıyaka'da forvet oyuncuları son 2 maçta sessiz kaldı. İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, Kütahyaspor önünde de gol sevinci yaşayamadı. Kaf-Kaf'ta 8 gol attıktan sonra bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan santrfor Yasin Uzunoğlu, sahalara döndükten sonra ilk 11'de yer aldığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı.

Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilmesiyle eski takımı Kütahyaspor'a karşı oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkan Ömer Faruk Sezgin antrenman eksiği nedeniyle tam olarak hazır değil. İzmir ekibinde üçüncü santrfor Hamza Küçükköylü de teknik ekibin raporu doğrultusunda kendisine kulüp arıyor. Öte yandan Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer aldı.

