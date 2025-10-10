Bilet krizi yaşanıyor

3. Lig 4. Grup’ta bu hafta İzmir derbisi var. Çoruhlu FK’ya konuk olmaya hazırlanan Karşıyaka, kendilerine ayrılan bin 380 kişilik kontenjana tepki gösterdi. Karşıyaka yönetimi, 51 bin 337 kişi kapasiteli Atatürk Stadı’nda kendilerine yüzde 5’i kapsayan 2 bin 556 kişilik yer ayrılması gerektiğini savunuyor.
