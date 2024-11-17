Timsahlar geliyor

3. Lig 1. Grup lideri Bursaspor, sahasında ağırladığı Bulvarspor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Timsahlar, 11. haftada tıklım tıklım dolu tribünler önünde evinde İstanbul ekibi Bulvarspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sedat, 55. dakikada Ahmet İlhan ve 88. dakikada Mücahit Can kaydetti. Bursaspor, şampiyon kadronun efsane isimlerinden Pablo Batalla yönetiminde 9 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 29 yaptı ve maç fazlasıyla Karşıyaka'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bursa ekibi, 24 Kasım Pazar günü 14.00'de 23 Elazığ FK'ya konuk olacak.