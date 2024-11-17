  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 3. Lig Timsahlar geliyor

Timsahlar geliyor

3. Lig 1. Grup’ta kapalı gişe oynadığı maçta Bulvarspor’u 3-0 yenen Bursaspor, 4’te 4 yaptı. Maç fazlasıyla Karşıyaka’nın 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Timsahlar geliyor

3. Lig 1. Grup lideri Bursaspor, sahasında ağırladığı Bulvarspor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Timsahlar, 11. haftada tıklım tıklım dolu tribünler önünde evinde İstanbul ekibi Bulvarspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sedat, 55. dakikada Ahmet İlhan ve 88. dakikada Mücahit Can kaydetti. Bursaspor, şampiyon kadronun efsane isimlerinden Pablo Batalla yönetiminde 9 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 29 yaptı ve maç fazlasıyla Karşıyaka'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bursa ekibi, 24 Kasım Pazar günü 14.00'de 23 Elazığ FK'ya konuk olacak.

Mourinho'dan eski öğrencisine kanca!
En-Nesyri'ye flaş talip! İspanya'ya geri dönebilir
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi'nde ne konuştu?
Azerbaycan'da transfer görüşmesi! Hatipoğlu...
Dzeko'yla tamam Tadic'le devam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:46
Bellamy'den penaltı sözleri! Bellamy'den penaltı sözleri! 01:34
Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! 01:05
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 01:05
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! 01:05
Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... 01:05
Daha Eski
Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? 01:05
Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... 01:05
G.Saray'da gole "yabancılar" G.Saray'da gole "yabancılar" 01:05
F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! 01:05
"Sana saygı duymayacaklar" "Sana saygı duymayacaklar" 01:05
G.Saray'a Arias'tan kötü haber! G.Saray'a Arias'tan kötü haber! 01:05