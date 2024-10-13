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Haberler TFF 3. Lig

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE

Türkiye Nesine 3. Lig 6. hafta maçında Bursaspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor. Bursa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 20:00
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Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE

Türkiye Nesine 3. Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 6. haftasında Bursaspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor.

A Spor'da naklen yayınlanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR İLK 11'LERİ:

Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Taha Can, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, Furkan Özyapı, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Mücahit Can

Kahramanmaraşspor: Olcay Toplu, Serdar Yıldırım, Ali Osman, Emre Kars, Bilal Özer, Burak Özsoy, Arda Mutlu, Birhan Vatansever, Emre Aydın, Yasin Reis, Arda Aygür

MAÇTA İLK GOL

ASpor CANLI YAYIN

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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