Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE

Türkiye Nesine 3. Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 6. haftasında Bursaspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor.
A Spor'da naklen yayınlanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR İLK 11'LERİ:
Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Taha Can, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, Furkan Özyapı, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Mücahit Can
Kahramanmaraşspor: Olcay Toplu, Serdar Yıldırım, Ali Osman, Emre Kars, Bilal Özer, Burak Özsoy, Arda Mutlu, Birhan Vatansever, Emre Aydın, Yasin Reis, Arda Aygür
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BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.