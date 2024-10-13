BURSASPOR KAHRAMANMARAŞ CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 3. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Kahramanmaraşspor karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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