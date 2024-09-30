Bursaspor'dan bir rekor daha

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlıların 15 Eylül'de Tokat Belediye Plevne Spor ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 41 bin 300 taraftar takip etmişti. Bu sayı, 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldığı anlamına geliyordu. Muş Spor mücadelesini bu kez 43 bin 160 taraftar tribünde izledi. Burssapor böylece kendi rekorunu solladı.

AVERAJLA İKİNCİ

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muş Spor Kulübü maçı golsüz olarak sonuçlandı. Bursaspor bu skorla ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve averajla ikinci sıraya geriledi. 4 haftada 10 puana sahip olan Bornova 1877, Bursaspor, Karşıyaka ve Silifke Belediyespor ilk dört sırayı paylaşıyor.