Son Efe Tugay!

3. Lig ekibi Efeler 09, geçen sezon ilk yarıda Karacabey Belediyespor, ikinci devrede Çankaya FK'da görev yapan 29 yaşındaki sağ kanat Tugay Adamcıl'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu daha önce K.Maraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhane ve Kırşehir FK'da forma giydi. Geçen sezon ise 29 maçta 2 gol kaydetti.
3. Lig ekibi Efeler 09, geçen sezon ilk yarıda Karacabey Belediyespor, ikinci devrede Çankaya FK'da görev yapan 29 yaşındaki sağ kanat Tugay Adamcıl'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu daha önce K.Maraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhane ve Kırşehir FK'da forma giydi. Geçen sezon ise 29 maçta 2 gol kaydetti.