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3. Lig'de final heyecanı

TFF 3. Lig play-off finalinde Derincespor ile 52 Orduspor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 19.00'da start alacak. Ligi 2. bitiren Derincespor direkt finale çıkarken; 52 Orduspor, Nevşehir ve Karaköprü'yü eleyerek rakibi oldu. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Derincespor 2-0 kazandı. Diğer karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
3. Lig'de final heyecanı
TFF 3. Lig play-off finalinde Derincespor ile 52 Orduspor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 19.00'da start alacak. Ligi 2. bitiren Derincespor direkt finale çıkarken; 52 Orduspor, Nevşehir ve Karaköprü'yü eleyerek rakibi oldu. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Derincespor 2-0 kazandı. Diğer karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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