3. Lig'de final heyecanı

TFF 3. Lig play-off finalinde Derincespor ile 52 Orduspor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 19.00'da start alacak. Ligi 2. bitiren Derincespor direkt finale çıkarken; 52 Orduspor, Nevşehir ve Karaköprü'yü eleyerek rakibi oldu. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Derincespor 2-0 kazandı. Diğer karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
TFF 3. Lig play-off finalinde Derincespor ile 52 Orduspor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 19.00'da start alacak. Ligi 2. bitiren Derincespor direkt finale çıkarken; 52 Orduspor, Nevşehir ve Karaköprü'yü eleyerek rakibi oldu. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Derincespor 2-0 kazandı. Diğer karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.