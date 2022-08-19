Turgutlu’da harekat sürüyor

Eski oyuncusu Levent Aktuğ (31) ve Samsunspor altyapısından Emirhan Gürler'i (19) renklerine bağladı. Son olarak Aliağa'da oynayan Levent, sağ bekte görev yapıyor. Emirhan ise sağ kanatta oynuyor.

HABER TURU

TFF 3. Lig ekibi Edirne, Bandırma U19'dan sağ bek Hüseyin Eşkol'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 4 maçta şans buldu.



TFF 3. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Karaman FK, tecrübeli savunmacı Ömercan Öndaş'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki stoper, son olarak Batman Petrolspor'da oynamıştı.



TFF 3. Lig'de mücadele eden Gümüşhane, kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Çorum'dan orta saha Kürşat Altunkaya'ya (19) 1 yıllık imza attırdı.