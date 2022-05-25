A Spor’da final şöleni

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off final heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak. Saat 16.30'daki İskenderunspor-Iğdır FK Play-Off finali, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak finali kazanan takım 2. Lig'e adını yazdıracak. Finalde normal sürede ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, 2. Lig'e yükselecek takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off final heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak. Saat 16.30'daki İskenderunspor-Iğdır FK Play-Off finali, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak finali kazanan takım 2. Lig'e adını yazdıracak. Finalde normal sürede ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, 2. Lig'e yükselecek takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.