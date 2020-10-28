TFF 3. Lig'den haberler

3.LİG 4. Grup'ta son üç maçını kazanan 68 Aksaray Belediyespor'da fahri başkan Evren Dinçer, zirve yarışındaki takımı kutladı. Dinçer, "Biz artık 3. Lig'in tecrübeli ekiplerinden biriyiz. Hedefimizi 2. Lig olarak belirledik" diye konuştu.
Bayrampaşa yükselecek
Tolgay Kerimoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 3. Lig 4. Grup ekibi Bayrampaşa'da başkan Erkan Özkaya, kısa süre içinde Bayrampaşa'yı TFF 1. Lig'e kadar çıkarmayı hedefleadiklerini belirterek, "Engelleri birer birer aşacağız" dedi.
Van'da hedef 3'te 3 yapmak
Peş peşe Sakaryaspor ve Karacabey maçlarını kazanarak 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarışa ortak olan Van Spor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, sahalarında oynayacakları Bodrum maçına da galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.