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TFF 3. Lig'den haberler

3.LİG 4. Grup'ta son üç maçını kazanan 'da fahri başkan , zirve yarışındaki takımı kutladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
TFF 3. Lig'den haberler
68 Aksaray'a başkan söz
3.LİG 4. Grup'ta son üç maçını kazanan 'da fahri başkan , zirve yarışındaki takımı kutladı. Dinçer, "Biz artık 3. Lig'in tecrübeli ekiplerinden biriyiz. Hedefimizi 2. Lig olarak belirledik" diye konuştu.

Bayrampaşa yükselecek
'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 3. Lig 4. Grup ekibi 'da başkan Erkan Özkaya, kısa süre içinde Bayrampaşa'yı TFF 1. Lig'e kadar çıkarmayı hedefleadiklerini belirterek, "Engelleri birer birer aşacağız" dedi.


Van'da hedef 3'te 3 yapmak
Peş peşe Sakaryaspor ve Karacabey maçlarını kazanarak 2. Lig 'ta yarışa ortak olan Van Spor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, sahalarında oynayacakları maçına da galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.
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