Nevşehir Belediyespor’da 5 pozitif vaka! Corona virüsü...

Nevşehir Belediyespor'da bugün 14:30'da oynanacak olan Diyarbekirspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde dün futbolcular ve teknik heyet corona virüsü testinden geçirildi. Takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın "Yapılan Kovid-19 testi sonucunda takımımızdan 5 futbolcu kardeşimizin sonuçları maalesef pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 futbolcu kardeşimizin tedavi ve izolasyon sürecini başlatıp gerekli önlemler aldık" ifadelerini kullandı.