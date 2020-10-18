Haberler TFF 3. Lig Nevşehir Belediyespor’da 5 pozitif vaka! Corona virüsü...

Belediyespor’da 5 pozitif vaka! Corona virüsü...

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Belediyespor’da 5 futbolcunun yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 09:26
Nevşehir Belediyespor’da 5 pozitif vaka! Corona virüsü...

Belediyespor'da bugün 14:30'da oynanacak olan Diyarbekirspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde dün futbolcular ve teknik heyet corona virüsü testinden geçirildi. Takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkanı Esat Özaltın "Yapılan Kovid-19 testi sonucunda takımımızdan 5 futbolcu kardeşimizin sonuçları maalesef pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 futbolcu kardeşimizin tedavi ve izolasyon sürecini başlatıp gerekli önlemler aldık" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN