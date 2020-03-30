37'lik delikanlı Mustafa Şen! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig 37'lik delikanlı Mustafa Şen!

37'lik delikanlı !

37'lik delikanlı Mustafa Şen!

3. Lıg 1. Grup ekibi 'da top koşturan 37 yaşındaki , gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 maça çıkan deneyimli orta saha, bin 381 dakika sahada kalarak 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

3. Lıg 1. Grup ekibi 'da top koşturan 37 yaşındaki , gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 maça çıkan deneyimli orta saha, bin 381 dakika sahada kalarak 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Sezon başı Menemen'den transfer edilen kaptan Şen, şu anda çalışmalarını evden sürdürdüğünü söyledi.
  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

37'lik delikanlı Mustafa Şen! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN