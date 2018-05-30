Muğlaspor görev dağılımını yaptı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    görev dağılımını yaptı

    Muğlaspor görev dağılımını yaptı

    Spor Toto 3. Lig ekiplerinden , yeni seçilen Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve yönetim kurulu ile görev dağılımını yaptı. Toplantıda, kulüp başkan vekilliğine Mehmet Güven ile Ali Özden Gürbüz getirilirken, basın sözcüsü ise Hakan İnan oldu.

    'da Erol Kapiz Başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Kulüp binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında kulüp başkan vekilleri Mehmet Güven ile Ali Özden Gürbüz oldu. Bunun yanında, İdari Asbaşkan Şahin Kırkan, Mali Asbaşkan Mehtap Şeniz Çahan, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu ve Sportif Asbaşkan Mehmet Alpez, Başkanı Merve Başak Çağıl, Basın Sözcüsü Hakan İnan, Genel Kaptan Abdurrahman Uçar, Bölge Temsilcisi Şahin Kırkan, Altyapı Şube Sorumlusu Salih Tozlu, Mali Komite Üyeleri Cavit Demircioğlu ile Alirıza Boyacı ile Sosyal Komite Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, Hakan İnan ve Hüseyin Nizamoğlu seçildi.
    1. 30.5.2018 10:05
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