Muğlaspor görev dağılımını yaptı
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni seçilen Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve yönetim kurulu ile görev dağılımını yaptı. Toplantıda, kulüp başkan vekilliğine Mehmet Güven ile Ali Özden Gürbüz getirilirken, basın sözcüsü ise Hakan İnan oldu.
- 30.5.2018 10:05
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
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karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
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TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Muğlaspor görev dağılımını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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