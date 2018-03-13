Manisa pür neşe
Üçüncü Lig 1. Grup’ta bitime 8 hafta kala puanını 59’a çıkarıp en yakın rakibine 12 puan fark atan Manisa BB, emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor
Taraftar inanıyor
Manisa Büyükşehir Belediye'nin son 8 karşılaşmayı 7 galibiyetle geçmesi, kalan haftalarda teknik heyet, yönetim ve taraftarlara güven veriyor.
Darıca G.Birliği hedefe koşuyor
TFF Üçüncü Lig ikinci grupta şampiyonluğa koşan Darıca Gençlerbirliği , Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek, kentte şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Onursal Başkan Şükrü Karabacak, Başkan Mücahit Vural ve yöneticiler maç sonrası futbolcuları tek tek tebrik etti. Vural, "Tüm camia kenetlendik şampiyonluğa koşuyoruz" diye konuştu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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