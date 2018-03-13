Manisa pür neşe – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Manisa pür neşe

    1. Grup’ta bitime 8 hafta kala puanını 59’a çıkarıp en yakın rakibine 12 puan fark atan Manisa BB, emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor

    TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta önceki gün Erbaaspor'u da 2-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezonun son 8 haftası öncesi şampiyonluğa koşuyor. Erbaaspor maçından aldığı 3 puan ile puanını 59'a çıkaran Manisa BB Ligde en yakın rakibi Bayrampaşa'nın 12 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan yeşilbeyazlı ekip, tarihinde ilk kez TFF İkinci Lig'e çıkışını ilan etmek için günleri sayıyor.

    Taraftar inanıyor
    Belediye'nin son 8 karşılaşmayı 7 galibiyetle geçmesi, kalan haftalarda teknik heyet, yönetim ve taraftarlara güven veriyor.

    Darıca G.Birliği hedefe koşuyor
    TFF ikinci grupta şampiyonluğa koşan Darıca Gençlerbirliği , Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek, kentte şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Onursal Başkan Şükrü Karabacak, Başkan Mücahit Vural ve yöneticiler maç sonrası futbolcuları tek tek tebrik etti. Vural, "Tüm camia kenetlendik şampiyonluğa koşuyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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