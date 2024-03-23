Haberler U21 Milli Futbol Takımı Beni buradan alın!

Beni buradan alın!

A Milli Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizi derinleşiyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildikten sonra, Ümit Milli Takım'da ihtiyaç olduğu için kadrodan çıkartıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Onları Ümit Milli Takıma gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır" dedi.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Beni buradan alın!
A Milli Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizi derinleşiyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildikten sonra, Ümit Milli Takım'da ihtiyaç olduğu için kadrodan çıkartıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Onları Ümit Milli Takıma gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır" dedi. Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, Montella'nın bu açıklamalarının alınan karardan daha berbat olduğunu vurgulayarak, "Haberi duyduğumuzda şok olduk. Montella'nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Ümit Milli Takım'ın maçı önemli diyorlar. Orada yaşı tutan 4-5 oyuncu var, o maç o kadar önemliyse, neden sadece Ahmetcan ve Semih. Sadece Semih'e değil, Ahmetcan'a yapılan da büyük haksızlık. Oyuncu beni ağlamaklı arıyor, 'Hocam 2 gündür buradayım, hiçbir taktik, teknik idmana alınmadım. Çok mutsuzum, alabilirseniz beni buradan alın' dedi. 'Oğlum orası milli takım, oradan almak diye bir şey olamaz. Göreve devam edeceksin' dedim. Samet ağabey ayrı, ben ayrı telkin ettik çocuğu. Anlam veremiyoruz, konuştukça daha da batıyorlar. 'Tamam, bir halt ettik' desinler" diye tepki gösterdi.
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