Beni buradan alın!

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A Milli Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizi derinleşiyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildikten sonra, Ümit Milli Takım'da ihtiyaç olduğu için kadrodan çıkartıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Onları Ümit Milli Takıma gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır" dedi.
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