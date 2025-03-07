U18 Millî Takımımızın Hırvatistan’daki hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı!

U18 Millî Takımımızın 19-25 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te İzmit'te bir araya gelecek.

Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında İsviçre, Romanya ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek. İlk etap çalışmalarını Kocaeli'de gerçekleştirecek olan U18 Millî Takımı, 17 Mart Pazartesi günü Zagreb'e hareket edecek.

İşte U18 Millî Takımı'nın hazırlık turnuvası aday kadrosu:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Yavuz Selim Tantan (Sakaryaspor A.Ş.)

Defans: Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Arda Ünyay (Galatasaray A.Ş.), Hüseyin Maldar (İkas Eyüpspor), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Arda Vurucu (Stromsgodset IF), Taha Emre İnce (Trabzonspor A.Ş.), Arda Öztürk (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Ağzıkara (VfB Stuttgart)

Orta Saha: Enes Cinemre (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Aslan (FC Augsburg), Battal Ömer Duldar (FC Twente / Heracles Academie), Bora Yağız Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Berat Luş (Galatasaray A.Ş.), Metin Şen (Karlsruher SC), Karan Topdemir (Levante UD), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 Münih)

Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.)

Teknik Direktör: Uğur İnceman