TOFAŞ 86 - 95 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmaya üst üste sayılarla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, 2. dakikayı 7-0'lık seriyle geçti. Rakibine Homesley, Make ve Wiley'in sayılarıyla TOFAŞ karşılık verip, 5. dakikada skoru eşitlese de (11-11) dış atışlarda yüksek isabetle oynayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 30-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, Prewitt ve Homesley'in sayılarıyla 14. dakikada farkı eritmeyi başardı: 28-32. Konuk ekip, bu dönüşe iyi reaksiyon vererek pota altında özellikle Motley'in sayılarıyla, set hücumlarında da Hayes'ten faydalandı ve soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 53-42 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyreğe daha enerjik ve disiplinli başlayan TOFAŞ, savunmada konuk ekibe kolay şansı tanımadı. Hücumda ise Tolga Geçim'e set hücumlarında hazırlanmış oyunlarda iki üçlük isabetiyle sayı bulduran Bursa temsilcisi, 23. dakikada skoru eşitlemeyi başardı: 55-55. İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını sarı-lacivertli ekip daha iyi oynadı ve final periyoduna 74-70 önde gitti.

Son periyotun başlarında basit top kayıpları yapan TOFAŞ'ı, Şehmus Hazer ve Sestina'nın üç sayılık isabetleriyle cezalandıran Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı bir anda çift hanelere (72-82) çıkardı. Bursa ekibi, farkın açılmasıyla parkedeki enerjisini de kaybetti ve Fenerbahçe Beko kalan dakikaları iyi oynayarak karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Homesley 16, Obrien 16, Wiley 18, Maye 3, Tevfik Akdamar, Prewitt 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 4, Hayes 25, Biberoviç 10, Calathes 4, Madar 7, Motley 22, Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 6, Sestina 9

1. Periyot: 19-30

Devre: 42-53

3. Periyot: 70-74