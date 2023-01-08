Haberler Türkiye Basketbol Ligi Kanarya’ya moral

Kanarya’ya moral

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe Beko ligde ağırladığı Darüşşafaka’yı farklı geçerek biraz olsun moral buldu.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Kanarya’ya moral

Son haftalarda üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde düşüşe geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Darüşşafaka'yı 95-82 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertli takım adına en skorer isim 15 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, konuk ekip Darüşşafaka'da ise 21 sayıyla Can Korkmaz zirveye çıktı. 14 hafta sonunda 2 yenilgisi bulunan F.Bahçe, zirvedeki yerini korudu. Ligin dibine demir atan Beşiktaş Emlajet ise, seyircisi önünde Bahçeşehir Koleji'ne 71-67 yenildi. Bursa derbisinde ise F.E. Bursaspor Tofaş'ı 83-82 ile geçti.

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