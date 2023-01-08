Kanarya’ya moral

Son haftalarda üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde düşüşe geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Darüşşafaka'yı 95-82 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertli takım adına en skorer isim 15 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, konuk ekip Darüşşafaka'da ise 21 sayıyla Can Korkmaz zirveye çıktı. 14 hafta sonunda 2 yenilgisi bulunan F.Bahçe, zirvedeki yerini korudu. Ligin dibine demir atan Beşiktaş Emlajet ise, seyircisi önünde Bahçeşehir Koleji'ne 71-67 yenildi. Bursa derbisinde ise F.E. Bursaspor Tofaş'ı 83-82 ile geçti.