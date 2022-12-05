Son söz Kaf-Kaf'ın

TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 90-90 eşitlikle sonuçlanırken mücadeleyi konuk ekip ikinci uzatma sonunda 111-112 kazandı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 8. maçında 5. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Pınar Karşıyaka'da Braian Angola 24 sayı, 5 ribaund ile oynarken Errick McCollum 29 sayıyla maça damga vurdu. Mindaugas Kuzminskas da 16 sayıyla mücadele etti. Efes'te ise Anadolu Efes'te Vasilije Micic 37 sayıyla maçın en skoreri oldu.