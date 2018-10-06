Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic: "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, iyi oynadılar" – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Başantrenörü : "'ı tebrik ediyorum, iyi oynadılar"

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Başantrenörü <a href="/index/zeljko-obradovic?id=5e23487b-3b22-42bd-a861-b4b1235f2350" class="" rel="tag">Zeljko Obradovic</a>: "<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı tebrik ediyorum, iyi oynadılar"

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbi maçta Sompo Japan'ı 78-73 mağlup eden 'de başantrenör , zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Çok zor bir maçtı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların reaksiyonu çok iyiydi, çok pozitif davrandılar. Sezon çok uzun, önümüzde 70'den fazla maç var. Sabırlı olup nasıl daha iyi olacağımızı anlamamız gerekiyor. Her maçta olduğu gibi olumlu şeyler de olumsuz şeyler de vardı. Herkesin takıma yardım etmeye hazır olması gerekiyor. Günler sonra tekrar evimizde maça çıkmamız güzel bir duyguydu. Taraftarlar çok güzel karşıladılar. Bütün sene boyunca bizim için çok önemliler. 'ı da tebrik ediyorum, iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertli oyuncu Nicolo Melli de " bizi zorladı ve sağlam oynadı. İyi oynadık ama toparlanmak için yapmamız gerekenler var." dedi.

    Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic ise şunları kaydetti:

    " çok iyi bir takım, onları tebrik ediyorum. Oyunun bazı kısımlarında dikkatli olsaydık, elimizdeki fırsatları değerlendirebilseydik maç bize dönebilirdi. Doğru zamanda doğru hamleleri yapsaydık kazanabilirdik."

    Siyah-beyazlı oyuncu de iyi oynadıklarını ancak konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.

    1. 6.10.2018 20:19
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