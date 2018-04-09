Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

Uzun süre düşme korkusu yaşadığı ligde son dönemdeki çıkışıyla alt gruptan uzaklaşan Kaf-Kaf, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor gibi rakiplerinin haftayı yenilgiyle tamamlamasıyla çifte mutluluk yaşadı. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlamayı hedefleyen, yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak isteyen Karşıyaka'nın bu basamaktaki İstanbul BŞB'yle arasında 1 galibiyet fark kaldı.