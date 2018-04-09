Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nın gözü yüksekte

    Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71'lik skorla alan , gözünü üst basamağındaki rakiplere çevirdi.

    Uzun süre düşme korkusu yaşadığı ligde son dönemdeki çıkışıyla alt gruptan uzaklaşan Kaf-Kaf, , ve gibi rakiplerinin haftayı yenilgiyle tamamlamasıyla çifte mutluluk yaşadı. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlamayı hedefleyen, yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak isteyen Karşıyaka'nın bu basamaktaki İstanbul BŞB'yle arasında 1 galibiyet fark kaldı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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