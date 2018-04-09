Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte
FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, gözünü üst basamağındaki rakiplere çevirdi.
Uzun süre düşme korkusu yaşadığı ligde son dönemdeki çıkışıyla alt gruptan uzaklaşan Kaf-Kaf, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor gibi rakiplerinin haftayı yenilgiyle tamamlamasıyla çifte mutluluk yaşadı. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlamayı hedefleyen, yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak isteyen Karşıyaka'nın bu basamaktaki İstanbul BŞB'yle arasında 1 galibiyet fark kaldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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