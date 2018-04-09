Yeşilgiresun Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da mağlubiyet üzüntüsü

    Yeşilgiresun Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un başkan vekili Sertaç Güneş, karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, galibiyet için gittikleri İzmir deplasmanında 'ya 77-71 mağlup olduklarını anımsattı. Rakipleri karşısında son ana kadar kazanmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

    "Baştan sona kadar Pınar Karşıyaka ile başa baş mücadele ettik. Kazanma adına fırsatlar da yakaladık ancak olmadı. İstediğimiz sonuçla parkeden ayrılamadık. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

    Güneş, 13 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Doğuş'u konuk edeceklerini anımsatarak, hedeflerinin güçlü rakipleri karşısında galibiyet elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:48
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