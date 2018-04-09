Yeşilgiresun Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, Pınar Karşıyaka karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, galibiyet için gittikleri İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'ya 77-71 mağlup olduklarını anımsattı. Rakipleri karşısında son ana kadar kazanmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:
"Baştan sona kadar Pınar Karşıyaka ile başa baş mücadele ettik. Kazanma adına fırsatlar da yakaladık ancak olmadı. İstediğimiz sonuçla parkeden ayrılamadık. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.
Güneş, 13 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Doğuş'u konuk edeceklerini anımsatarak, hedeflerinin güçlü rakipleri karşısında galibiyet elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:48
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