Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki!

Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, başa baş geçen bir mücadele sonunda Anadolu Efes'e yenildiklerini kaydederek, "Sporun içinde ve doğasında yenilmenin de olduğunu biliyor ve rakibimizi tebrik ediyoruz. Kulüp olarak sporun bir parçası olan hakem arkadaşlarımız hakkında mümkün olduğunca konuşmamaya dikkat ediyoruz. Her insanın hata yapabileceği mantığından yola çıkarak birçok kez onların, istemsiz olduğunu düşündüğümüz hataları karşısında hoşgörülü bir tavır ortaya koyduk. Bu sezon arka arkaya ve birçok maçta tarafımıza verilen hatalı kararlar Anadolu Efes maçında içinden çıkılmaz bir hal aldı." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren sert temasların görmezden gelindiğini kaydeden Kumuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hakemler, inisiyatiflerini hep aleyhimize kullandılar ve oyun tempomuzu düşürdüler. Oyun kurallarının hakemlerin inisiyatiflerine göre değişiklik göstermesi, mücadelenin bitimine dakikalar kala oyunu kontrolümüz altına almışken basketbolcumuz Kenan Sipahi'ye yapılan sert faulün pota altında bulunan üçüncü hakem tarafından es geçilmesiyle ayyuka çıktı. Karşılaşma boyunca tahammül sınırlarını zorlayan düdükler sonrasında rakibimize sağlanan avantaj, sahada verilen hatalı kararların istemli bir şekilde olduğunu bize düşündürüyor. Bir camianın kaderini hakem kararları belirlememeli."

Hakemlerin verilen emeğe saygı duyması gerektiğini ve bu doğrultuda adaletli maç yönetmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kumuşoğlu, "Anadolu Efes ile oynanan maçta verilen kararların takdirini Türkiye Basketbol Federasyonu ve kamuoyuna bırakıyoruz. Biz avantaj değil, emeğimize saygı ve adaletli yönetim istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

