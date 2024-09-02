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Güven Yalçın Portekiz'in Arouca takımına transfer oldu

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 13:56
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Güven Yalçın Portekiz'in Arouca takımına transfer oldu

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Portekiz Premier Lig takımlarından Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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