Tüm dünyada manşetlerde: Muhammed Salah

Muhammed Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, tüm dünyada manşetlere taşındı. İngiltere'den İspanya'ya, Rusya'dan Çin'e kadar dünya basınında büyük yankı bulan Salah transferi bordomavililerin PR değerini de yükseltti. Tüm dünyanın hemen her yerinde Trabzonspor ile ilgili haberler girildi. İşte o haberlerden öne çıkanlar:

AP (İNGILTERE): Salah, Trabzonspor formasıyla görüntülendi. İstanbul'a giderken uçakta 'Bize her yer Trabzon' diyerek taraftara mesaj gönderdi.

BBC (İNGILTERE): Trabzonspor, Salah'ı transfer ediyor. Mısırlı yıldız imza atmak için gittiği İstanbul'da müthiş bir kalabalık tarafından coşku ile karşılandı.

SKY SPORTS (İNGILTERE): Süper Lig kulübü Trabzonspor, serbest statüdeki Salah'ı kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya başladı.

AS (İSPANYA): Salah transferiyle işler çığırından çıkacak" Mısırlı yıldız, Türk kulübü Trabzonspor ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Bordo- mavililer, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte binlerce taraftarın katılımıyla eşi benzeri görülmemiş bir karşılama töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

AL JAZEERA (KATAR): Mısırlı Salah, Türkiye kulübü Trabzonspor'a transfer oldu. Salah'ı büyük bir kalabalık karşıladı.

RUSYA BASINI: Liverpool efsanesinin Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

ÇIN BASINI: Salah, serbest oyuncu statüsünde Trabzonspor'a geliyor; iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

ARAP BASINI: Trabzonspor, Salah ile sözleşme görüşmelerine başlandığını resmen açıkladı.

İRAN (FARS) BASINI: Salah herkesi şaşırtarak Türk ekibiyle anlaşmaya vardı.

REKORLARIN EFENDİSİ

Karadeniz devinin kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın kariyeri boyunca ortaya koyduğu istatistikler dikkati çekti. Mısırlı futbolcu, kulüp takımlarında ve milli formayla çıktığı toplam 813 karşılaşmada 400 kez fileleri havalandırdı. Salah, takım arkadaşlarına 208 gol pası verirken toplam 608 gole doğrudan katkıda bulundu. Tecrübeli hücum oyuncusu, listelenen karşılaşmalarda toplam 63 bin 445 dakika sahada kaldı ve yaklaşık her 159 dakikada bir gol kaydetti.

KULÜP KARİYERİNDE 334 GOL KAYDETTİ

Kulüp kariyerinde farklı organizasyonlarda Salah toplam 694 karşılaşmaya çıktı. Mısırlı yıldız, bu müsabakalarda 334 gol ve 171 asist üreterek 505 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, kulüp kariyerindeki toplam 53 bin 143 dakikalık sürede ortalama 160 dakikada bir fileleri havalandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50 GOL

Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 98 karşılaşmada görev yaptı. 34 yaşındaki yıldız, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 50 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu. Salah, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 71 gole doğrudan katkı sağladı.

PREMIER LİG'DE 193 GOL ATTI

Salah'ın en yüksek gol sayısına ulaştığı organizasyon Premier Ligi oldu. Yıldız futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 328 karşılaşmada 193 gol atarken, 95 asist yaptı. Salah, İngiltere'nin en üst düzey liginde 288 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı oyuncu, Premier Lig'de ortalama her 139 dakikada bir gol kaydetti.

LIVERPOOL İLE 9 KUPA

Salah, Liverpool formasıyla iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 34 yaşındaki sağ kanat, İngiliz ekibiyle bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Salah'ın Liverpool'daki diğer başarılarında ise 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 Community Shield, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer aldı.

SERIE A'DA 57 GOL

Serie A'da 81 karşılaşmaya çıkan Muhammed Salah, 35 gol attı ve 22 asist yaptı. Mısırlı yıldız, İtalya kariyerinde toplam 57 gole doğrudan katkıda bulunurken, ortalama her 175 dakikada bir gol kaydetti.

AVRUPA LİGİ'NDE 10 GOL

Salah, Avrupa Ligi'nde oynadığı 37 karşılaşmada 10 gol ve 10 asist üretti. Mısırlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 10 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

MISIR FORMASIYLA 66 KEZ AĞLARI SARSTI

Muhammed Salah, Mısır Millî Takımı kariyerinde toplam 119 karşılaşmada görev yaptı. Millî formayla 66 gol atan Salah, 37 de asist yaparak 103 gole doğrudan katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Mısır adına toplam 10 bin 302 dakika sahada kaldı.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEME PERFORMANSI

Salah, Dünya Kupası Afrika elemelerinde çıktığı 29 karşılaşmada 20 gol ve 12 asist üretti. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde de 28 maçta 20 gol atan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına 9 gol pası verdi.

BÜYÜK TURNUVALARIN OYUNCUSU

Mısır Milli Takımı ile organizasyonlara göre Salah'ın performansı şöyle gerçekleşti: Trabzonspor'un hücum hattına katılan yıldız futbolcu, kariyerindeki 400 gol ve 208 asistlik performansıyla bordo-mavililerin yeni sezon hedeflerindeki en önemli isimlerden olacak.

SAVIC İLE 11 YIL SONRA BULUŞTU

Salah, bordomavili takımda geçmişten tanıdığı bir isimle yeniden buluştu. 34 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusu ile Trabzonspor'un deneyimli stoperi Savic, 2015 yılında Fiorentina'da başlayan takım arkadaşlıklarını 11 yıl sonra bordo-mavili forma altında sürdürecek. İki oyuncu, Trabzonspor'un Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarındaki hedefleri için bu kez birlikte mücadele edecek.

4. MISIRLI OYUNCU

Muhammed Salah, Trabzonspor forması giyecek 4. Mısırlı futbolcu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Bordo-mavili ekipte daha önceki dönemlerde Mısır uyruklu oyunculardan Ayman Abdülaziz, Seyid Muavvaz ve Trezeguet görev yapmıştı.

DOĞAN DÖNEMİNDE 37. YABANCI

Mart 2023'te başkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan döneminde yabancı oyuncu hamleleri devam etti. Muhammed Salah transferi, Doğan yönetimi sürecindeki 37'nci yabancı oyuncu takviyesi olarak kayıtlara geçti. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki dönemde alınan yabancı futbolcular şöyle: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Saviolo, Mitongo.

207. YABANCI

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünya futbolunun önemli isimlerinden Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihinde forma giyen yabancı oyuncu sayısı 207'ye yükseldi.