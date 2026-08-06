Trabzonspor'da hedef: Darwin Nunez

Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren bordo-mavililer şimdi de golcü transferiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Transferlerimiz bitmedi. Öncelikle iyi bir forvet alacağız" diyerek işaret fişeğini yakmıştı. O isim ortaya çıktı: Darwin Nunez. Fırtına, Uruguaylı golcü için harekete geçti. Bordo-mavililerin Nunez ve kulübü Al-Hilal'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 1.85 boyundaki yıldız geçen sezon Suudi Arabistan ekibinin formasıyla 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu maçlarda 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İÇİN CAN ATIYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilen Nunez'in, Avrupa futboluna dönme seçeneğine sıcak yaklaştığı iddia edildi. Uruguaylı forvetin, Al-Hilal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nunez'in transfer sürecinde, oyuncunun vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor. Ancak özellikle Salah transferi sonrası tecrübeli futbolcunun gelmeye sıcak bakacağı öne sürülüyor. Liverpool, 2022 yazında Nunez'i 85 milyon Euro karşılığında Benfica'dan transfer etmişti.

SALAH İLE BİRLİKTE FORMA GİYDİ

Darwin Nunez, daha önce İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giydi. Uruguaylı santrfor, Liverpool kariyerinde dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile aynı takımda mücadele etti.

HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ

Hızı, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan Nunez; santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Uruguay Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan golcü oyuncunun Trabzonspor'a transferi halinde bordomavililer hücum hattına dikkat çekici bir takviye yapmış olacak.