CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hedef: Darwin Nunez

Trabzonspor'da hedef: Darwin Nunez

Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren bordo-mavililer şimdi de golcü transferiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'da hedef: Darwin Nunez

Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren bordo-mavililer şimdi de golcü transferiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Transferlerimiz bitmedi. Öncelikle iyi bir forvet alacağız" diyerek işaret fişeğini yakmıştı. O isim ortaya çıktı: Darwin Nunez. Fırtına, Uruguaylı golcü için harekete geçti. Bordo-mavililerin Nunez ve kulübü Al-Hilal'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 1.85 boyundaki yıldız geçen sezon Suudi Arabistan ekibinin formasıyla 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu maçlarda 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İÇİN CAN ATIYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilen Nunez'in, Avrupa futboluna dönme seçeneğine sıcak yaklaştığı iddia edildi. Uruguaylı forvetin, Al-Hilal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nunez'in transfer sürecinde, oyuncunun vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor. Ancak özellikle Salah transferi sonrası tecrübeli futbolcunun gelmeye sıcak bakacağı öne sürülüyor. Liverpool, 2022 yazında Nunez'i 85 milyon Euro karşılığında Benfica'dan transfer etmişti.

SALAH İLE BİRLİKTE FORMA GİYDİ

Darwin Nunez, daha önce İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giydi. Uruguaylı santrfor, Liverpool kariyerinde dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile aynı takımda mücadele etti.

HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ

Hızı, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan Nunez; santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Uruguay Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan golcü oyuncunun Trabzonspor'a transferi halinde bordomavililer hücum hattına dikkat çekici bir takviye yapmış olacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
DİĞER
Tuğba Melis Türk
FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu! 5 suçtan dava talebi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da Pavard çılgınlığı!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 01:16
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 01:16
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! 01:16
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:16
Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri 01:16
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 01:16
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı 01:16
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler 01:16
Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! 01:16