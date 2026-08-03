Trabzonspor'da Salah heyecanı! Transferde kritik gün...

Trabzonspor'da en büyük gündem maddesi Mohamed Salah'ın transferi oldu. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızla resmi temasları ilerleterek teklifini iletti. Salah ve menajer Ramy Abbas'a 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren 2 yıllık teklif sunuldu. Oyuncu tarafının teklife sıcak yaklaşmasıyla beraber taraftarlar arasında anlaşma zemini yakalandı. Her iki taraf sözleşme şartlarını mercek altına alındı. Hem bordo-mavili kulübün avukatları hem de Salah tarafı sözleşme şartlarını inceliyor.

ÇARŞAMBA KRİTİK GÜN

Mısır basınında yer alan haberlerde; Mohamed Salah-Trabzonspor transferinin çarşamba günü netleşeceği ve resmiyete kavuşacağı kaydedildi. Tarafların son bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Çarşambaya kadar ünlü ismin geleceğinin belli olacağı aktarıldı. Bordo-mavililerin planlamasında da Mohamed Salah'ın tatil yaptığı Mikanos'tan özel uçakla Türkiye'ye getirilip, sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve sözleşmeye imza attırılması yer alıyor. 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla unutulmaz bir imza töreninin yapılması da düşünülüyor.

TRABZON'DA BÜYÜK HEYECAN

Bordo-mavili taraftarlar, Mohamed Salah gelişmeleriyle heyecanlandı. Trabzon'da led ekranlı araçlarla Mısırlı oyuncunun videoları yayınlandı. Taraftarlar formalara ünlü yıldızın adını yazdırdı. Trabzon'da Mohamed Salah heyecanı yaşanıyor. Dev transfer gelişmesinin gündeme gelmesiyle beraber taraftarlar arasındaki tek gündem bir anda ünlü ismin transferi oldu. Şehirde bordo-mavili taraftarlar dünyaca ünlü yıldızın transfer gelişmelerini anbean takip ediyor. Şehirde led ekranlarla giydirilen bir araçta Salah'ın gol videoları yayınlandı, caddelerde tur attı. Birçok Trabzonspor taraftarı TS Club'lara giderek formalarının arkasına şimdiden Salah'ın ismini yazdırdı. Sosyal medyada da taraftarlar paylaşımlarıyla Mısırlı futbolcunun heyecanını yaşadı. Kulübün dün gerçekleşen 59'uncu kuruluş yıldönümünde de taraftarların gündeminde Mohamed Salah transferi vardı.

TÜM ŞEHİRDE GÜNDEM

Bordo-mavili taraftarlar, 59. kuruluş yıldönümünde şehir turu atan Başkan Ertuğrul Doğan'a Mohamed Salah soruları yöneltti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Başkan ser verip sır vermiyor. Olursa muhteşem olur" dedi.

MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

Fırtına'da resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda kullanılan Katy Perry'nin "Dark Horse" adlı şarkısı öne çıkarıldı. Şarkının klibi, tamamen Antik Mısır temasıyla çekilmiş olması nedeniyle dikkat çekti. Mohamed Salah'ın futbol dünyasında "The Egyptian King" (Mısır Kralı) lakabıyla tanınması söz konusu şarkı seçiminde göz önünde tutuldu.

DOĞAN: DAHA ÖNCE DEDİĞİM GİBİ

Başkan Ertuğrul Doğan, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Doğan, "Daha önce söylediğim gibi. Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok" diye konuştu.

ATLETİCO MADRİD İDDİASI

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mohamed Salah için İspanya'dan iddia geldi. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız için La Liga ekibi Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. Fichajes'in haberinde, Atletico Madrid'in bonservisi elinde olan Salah'ın mali taleplerini öğrenmek adına ilk temasları resmi olarak kurduğu yazıldı. İspanyol ekibinin 2+1 yıllık teklif düşündüğü kaydedildi.

İNGİLTERE'DE SES GETİRDİ

İngiliz basını, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'la görüşmeler yapmasını ön plana taşıdı. BBC Sport, "Salah'ta sürpriz gelişme.. Salah, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın" diye paylaştı. Daily Mail, "Mohamed Salah, Türk kulübü Trabzonspor'la görüşüyor. Sıcak gelişmeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı. The Sun'da da Trabzonspor-Salah transfer görüşmeleri adı altında haberler verildi.

MISIR'DA MANŞETLERE ÇIKTI

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'la transfer görüşmelerini ilerletmesi ülkesi Mısır'da manşetlere çıktı. Mısır'ın önde gelen kanallarından On Sport, "Mohamed Salah, Trabzonspor'un teklifine yeşil ışık yaktı" vurgusunu yaptı. Mısırlı gazeteci Saif Al-Husseini ise, "Mohamed Salah'ın bir sonraki durağı, tüm futbol dünyasını şaşkına çevirecek büyük bir sürpriz olacak" dedi. Öte yandan Mısır'da tüm gazete ve haber sitelerinde Trabzonspor- Salah görüşmeleri öne çıkarıldı.