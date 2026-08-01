Lundstram beklemede

Lundstram için ise şu ana kadar kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı kaydedildi. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki ön liberonun durumunu yakından izlerken, transfer döneminin ilerleyen günlerinde gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Lundstram için ise şu ana kadar kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı kaydedildi. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki ön liberonun durumunu yakından izlerken, transfer döneminin ilerleyen günlerinde gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.