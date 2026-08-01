Draguş’a yakın takip

Yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Denis Draguş oldu. Romanya basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin köklü kulüplerinden FCSB, deneyimli forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Denis Draguş oldu. Romanya basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin köklü kulüplerinden FCSB, deneyimli forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.