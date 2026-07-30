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Trabzon benim kaderim

Paul Onuachu: Trabzon’a geldiğim ilk an ‘Burası benim yerim’ dedim. Türkiye’den beni isteyen başka kulüpler de oldu ama kalbim Trabzon’dan başka bir yer istemedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Trabzon benim kaderim

Paul Onuachu, Avusturya kampında TRT Spor'a konuştu. Nijeryalı forvet, Trabzonspor'un kendi takımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Kiralık olarak Trabzon'a ayak bastığım ilk anda 'Benim yerim burası' dedim. Kendimi ilk zamandan itibaren buranın bir parçası gibi hissettim

Southampton ile geçirdiği sezonun ardından yeniden Trabzonspor'a gelmek için önemli bir mücadele verdim.

Kendime, buraya katılmanın ve Trabzonspor'da oynamanın kader olduğunu söyledim. Bu, kaderimin bir parçasıydı.

Türkiye'den farklı takımlar beni istedi. Çok ciddi anlamda teklifler de oldu. Ancak kalbim Trabzon dışında bir yer istemedi. Şehrin, taraftarın, buranın bana verdiği farklı bir duygu ve cesaret var.

BİREYSEL DEĞİL TAKIM BAŞARISI

Geçen sezonu değerlendiren Onuachu, "Belki golleri atan kişi benim ama o asist olmazsa, kanat veya savunma oyuncusu işini yapmazsa, baskı olmazsa belki goller gelmeyecektir. Golleri bireysel olarak benim attığımı görebilirsiniz ancak burada takım olarak gol atıyoruz. En çok golü atmak istersiniz ama bunun arkasında takımın başarısı var. Bireysel başarıdan ziyade takım olarak başarı istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ BURAYI SEÇTİM

Kulüple özel bir bağ kurduğunu vurgulayan Paul Onuachu, "Başkan ve başkan yardımcılarıyla da ayrı bir bağ kurduk. İyi ki burayı seçtim. Southampton'dan ayrılık sürecinde 'ya Trabzonspor olacak ya da başka bir yer olmayacak' demiştim. İyi ki buraya geldim. En doğru kararı verdim" dedi.

OSIMHEN İLE KARŞILIKLI TEBRİK

Osimhen ile ilgili soruya da yanıt veren Nijeryalı futbolcu, "İkimizden biri bir başarı kazandığında birbirimizi tebrik ederiz. Ligi kazandıklarında arayıp konuşmuştum. Aynı ülkeden biriyle beraber oynamak ve yarış içine girmek güzel bir şey. O kazandığında ben onu, ben kazandığımda o beni tebrik ediyor" dedi.

TEKKE İLE İLETİŞİMİMİZ GÜZEL

Fatih Tekke ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Onuachu, "Saha içinden gelmiş, futbolculuk yapmış ve sizinle aynı pozisyonda oynamış biriyle çalışmak, hocayla iletişimimizi güzelleştiriyor" açıklamasını yaptı.

YETENEK VE ÇALIŞMA

Attığı akrobatik gollerle ilgili konuşan Onuachu, "Bunu yetenek olarak ifade edebiliriz. Adebayor'u ve İbrahimovic'i idol olarak gördüm. Yeteneğin yanında sıkı çalışma da gerekli. Sıkı çalışmazsanız yeteneğin önemi kalmaz" diye konuştu.

BEKLENTİLER DAHA BÜYÜK OLACAK

Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklara ilişkin konuşan Onuachu, "Bu sezonki beklentiler geçen sezona göre daha büyük olacaktır. Elbette Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'dayız. Burada da başarılı olmalıyız. Bununla ilgili de beklenti olacaktır. Tarzımızın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum" dedi.

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