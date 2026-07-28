Sabah antrenmanı iptal

Fırtına, önceki gün Eintracht Frankfurt ile oynanan yüksek tempolu karşılaşmanın ardından idmanı teke düşürdü. Maçta fazla süre alan ve yüksek efor sarf eden oyuncuların rejenerasyon (yenilenme) sürecini daha sağlıklı geçirmesi amacıyla maçın ardından dün sabah yapılması planlanan antrenman iptal edildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Fırtına, önceki gün Eintracht Frankfurt ile oynanan yüksek tempolu karşılaşmanın ardından idmanı teke düşürdü. Maçta fazla süre alan ve yüksek efor sarf eden oyuncuların rejenerasyon (yenilenme) sürecini daha sağlıklı geçirmesi amacıyla maçın ardından dün sabah yapılması planlanan antrenman iptal edildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla devam etti.