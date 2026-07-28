Osorio baskısı

Sağ kanat transferinde süreci iyice hızlandıran Trabzonspor, 3 Ağustos'ta bitecek Avusturya kampına yeni oyuncuyu mutlaka getirmek istiyor. Dario Osorio ve Tsygankov öne çıkan iki isimler ancak Prestianni konusunda da temaslar tam olarak kesilmiş değil. Osorio bu oyuncular arasında bonservis maliyeti en yüksek aday. Fakat hem 22 yaşınd, yani artı 4 kontenjanına uyuyor hem de yüksek potansiyeli ve skor katkısıyla fark yaratıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Şilili yıldız için kulübü Midtjylland'ın bonservis beklentisi 20 milyon euro.

MENAJER SÜRECİ UZATMAK İSTİYOR

Trabzonspor Midtjylland'dan Aral Şimşir'i bonuslarla 13 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Osorio için gözden çıkartılan rakam bunun da üzerinde. Hatta bonuslarla 20 milyon euro seviyelerine yaklaşıldığı da konuşuluyor. Osorio'nun menajeri, yapılan iyi maaş teklifine rağmen hâlâ işi ağırdan alıyor ve Avrupa'dan gelebilecek diğer teklifleri de net şekilde görmek adına süreci uzatıyor. Yönetim ise yoğun pres yapıyor. Bordo-mavililer, Osorio operasyonunu daha fazla uzatmadan 1 hafta içerisinde mutlu sonla noktalamayı hedefliyor.

TARAFTAR DA DEVREDE

Trabzonsporlu taraftarlar, Dario Osorio'nun sosyal medya paylaşımlarını yorum yağmuruna tutuyor. Bordo-mavili taraftarlar tarafından 22 yaşındaki Şilili futbolcuya onbinlerce 'Come to Trabzonspor' yorumları gönderildi.