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Haberler Trabzonspor Mustafa Akçay parladı

Mustafa Akçay parladı

Mustafa Kuzey Akçay, Eintracht Frankfurt karşısında aldığı süreyi olumlu değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Mustafa Akçay parladı
Mustafa Kuzey Akçay, Eintracht Frankfurt karşısında aldığı süreyi olumlu değerlendirdi. 16 yaşında olan Akçay, A Takım seviyesindeki ilk maçında oyundan kopmadan mücadele etti. Çizgi boyunca gösterdiği dinamizm ve toplu tekniğiyle dikkat çeken genç futbolcu, yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmeyen bir görüntü ortaya koydu. U19 Takımı'yla da sınırlı sayıda maça çıkan Akçay'ın, buna rağmen sahadaki tecrübesizliğini çok fazla hissettirmemesi öne çıktı.
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