Karadeniz zorlayacak

Frankfurt karşılaşmasındaki hırslı oyunu ve antrenmanlardaki çalışkanlığıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Thierry Karadeniz, kadrodaki önemli isimlerin en büyük takipçisi haline geldi. 18 yaşındaki sol kanadın yükselen performansı, rakiplerini epey zorlayacağını gösteriyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Frankfurt karşılaşmasındaki hırslı oyunu ve antrenmanlardaki çalışkanlığıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Thierry Karadeniz, kadrodaki önemli isimlerin en büyük takipçisi haline geldi. 18 yaşındaki sol kanadın yükselen performansı, rakiplerini epey zorlayacağını gösteriyor.