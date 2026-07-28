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Haberler Trabzonspor Cabral’a büyük onur

Cabral’a büyük onur

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Cabral’a büyük onur

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından "2026 Dünya Kupası Turnuvanın Golü" seçildi. Son 32 turunda oynanan Arjantin-Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında sahneye çıkan Sidny Lopes Cabral, kaydettiği şık golle futbolseverleri ayağa kaldırmıştı. Mücadeleyi Arjantin 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırsa da, karşılaşmanın en çok konuşulan anı Trabzonsporlu yıldızın klas golü olmuştu.

FIFA'DAN BÜYÜK ÖDÜL

Turnuva boyunca atılan birbirinden güzel goller arasından yapılan değerlendirme sonucunda Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi. Böylece Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, bireysel performansıyla Dünya Kupası'na damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

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