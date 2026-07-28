Batagov’dan müjde geldi

Sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına katılamayan Batagov'dan sevindiren haber geldi. 25. haftada Kayseri maçında sakatlanan ve sağ dizinden menisküs ameliyatı olan Ukraynalı stoperin ekim ayında dönmesi bekleniyordu. Ancak Batagov'un eylül başında topla çalışmalara başlayacağı öne sürüldü.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına katılamayan Batagov'dan sevindiren haber geldi. 25. haftada Kayseri maçında sakatlanan ve sağ dizinden menisküs ameliyatı olan Ukraynalı stoperin ekim ayında dönmesi bekleniyordu. Ancak Batagov'un eylül başında topla çalışmalara başlayacağı öne sürüldü.