Arda Öztürk, Iğdır’a gidiyor

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk, gelişimini sürdürmek adına kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Bordo-mavili kulüp ile Iğdır FK arasında yürütülen transfer görüşmelerinde büyük oranda anlaşmaya varıldı. Oyuncu tarafıyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk, gelişimini sürdürmek adına kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Bordo-mavili kulüp ile Iğdır FK arasında yürütülen transfer görüşmelerinde büyük oranda anlaşmaya varıldı. Oyuncu tarafıyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi.