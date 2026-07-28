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Haberler Trabzonspor Arda Öztürk, Iğdır’a gidiyor

Arda Öztürk, Iğdır’a gidiyor

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk, gelişimini sürdürmek adına kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Bordo-mavili kulüp ile Iğdır FK arasında yürütülen transfer görüşmelerinde büyük oranda anlaşmaya varıldı. Oyuncu tarafıyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Arda Öztürk, Iğdır’a gidiyor
Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk, gelişimini sürdürmek adına kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Bordo-mavili kulüp ile Iğdır FK arasında yürütülen transfer görüşmelerinde büyük oranda anlaşmaya varıldı. Oyuncu tarafıyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
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