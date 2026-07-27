Yeni Fırtına Aral Şimşir, 2022'den beri forma giydiği Danimarka ekibi Midtjylland'da tarihe geçti. 145 maça çıkan Aral, 26 gol attı ve 40 asist yaptı. 24 yaşındaki sol kanat, Danimarka ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 Danimarka Kupası kazandı.

SEZONUN OYUNCUSU OLDU

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla 2025-2026 sezonunda başarılı bir performans sergiledi. Aral, sezonun oyuncusu seçildi. 24 yaşındaki yıldız, 52 resmi maça çıkarken 12 gol attı, 21 asist yaptı ve toplamda 33 gole etki etti.