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Haberler Trabzonspor Midtjylland’da tarihe geçti

Midtjylland’da tarihe geçti

Yeni Fırtına Aral Şimşir, 2022'den beri forma giydiği Danimarka ekibi Midtjylland'da tarihe geçti. 145 maça çıkan Aral, 26 gol attı ve 40 asist yaptı. 24 yaşındaki sol kanat, Danimarka ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 Danimarka Kupası kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Midtjylland’da tarihe geçti

Yeni Fırtına Aral Şimşir, 2022'den beri forma giydiği Danimarka ekibi Midtjylland'da tarihe geçti. 145 maça çıkan Aral, 26 gol attı ve 40 asist yaptı. 24 yaşındaki sol kanat, Danimarka ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 Danimarka Kupası kazandı.

SEZONUN OYUNCUSU OLDU

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla 2025-2026 sezonunda başarılı bir performans sergiledi. Aral, sezonun oyuncusu seçildi. 24 yaşındaki yıldız, 52 resmi maça çıkarken 12 gol attı, 21 asist yaptı ve toplamda 33 gole etki etti.

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