Felipe Augusto’dan gol

Trabzonspor'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi Zenit'e giden Felipe Augusto ilk lig maçında gol attı. Rusya Ligi ilk hafta maçında Zenit, deplasmanda Akron Tolyatti'yi 5-0 yendi. Augusto, ligdeki ilk maçında golle tanıştı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi Zenit'e giden Felipe Augusto ilk lig maçında gol attı. Rusya Ligi ilk hafta maçında Zenit, deplasmanda Akron Tolyatti'yi 5-0 yendi. Augusto, ligdeki ilk maçında golle tanıştı.