Boran Başkan Bodrum’da

A Takımı kamp kadrolarına dahil edilmeyen Boran Başkan, Bodrumspor'a transfer oldu. Kulüpler arasında varılan prensip anlaşması sonrasında 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bodrum'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
A Takımı kamp kadrolarına dahil edilmeyen Boran Başkan, Bodrumspor'a transfer oldu. Kulüpler arasında varılan prensip anlaşması sonrasında 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bodrum'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı öğrenildi.