Agresif, tempolu ve geçiş oyunu

Karadeniz devinin Schladming kampında gerçekleştirilen ilk idmanın final bölümü, teknik direktör Fatih Tekke'nin gelecek sezon kurgulayacağı taktiksel anlayışa dair bazı ipuçlarını verdi. Tekke'nin hedeflediği sistemde, top kazanıldığı anda rakip savunma yerleşmeden en hızlı şekilde dikine oynamak birinci kural olarak öne çıkıyor. Beklerin de genişlik katacağı bu hücum geçişlerinde Fırtına, rakibini dengesiz yakalayıp en kısa yoldan kaleye inmeyi amaçlıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor'u sadece topa sahip olan değil; rakipten hızlı düşünen, pres gücüyle rakibini boğan ve temposuyla fark yaratan bir takıma dönüştürmeyi hedefliyor.

HAMİT CİHAN KAMPTA

Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirilen, Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörlerinden Hamit Cihan, Avusturya kampına geldi. Cihan kampta Tekke'nin yardımcılığı görevine devam edecek ama aynı zamanda altyapının yeniden planlaması için de plan ve program yapacak.

ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYORLAR

Bordo mavililer, Avusturya'da çalışmalarına dün çift idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor'un oyuncuların fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik hazırladığı program doğrultusunda çalıştığı belirtildi. Akşam ise sahada taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

FATİH TEKKE ÇOK DETAY ÇALIŞIYOR

Ruslan Malinovski: Fatih hocamızın genel oyun prensiplerini biliyoruz ve bunları bize detaylı bir şekilde anlattı. Nerede oynayacağım hocamızın tercihine bağlı olacak. Hocamız, İtalya'daki çalışma anlayışına benzer, hatta belki de biraz daha farklı bir şekilde, en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışıyor ve en önemli ayrıntıları göstermeye çalışıyor.