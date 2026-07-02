Trabzonspor'dan Orsolini hamlesi! Fatih Tekke onay verdi

Trabzonspor, sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin, Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan 29 yaşındaki sağ kanat, İtalyan kulübünün kontrat uzatma talebine olumsuz yanıt verdi. Yıldız oyuncunun ayrılma fikrine sıcak bakması, Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımın dikkatini çekti. Çizme temsilcisinin, sözleşme yenilemeyen futbolcusunu gelir elde etmek için elden çıkarabileceği vurgulandı.

FATİH TEKKE ONAY VERDİ

Bordo mavili kulüp yönetiminin bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu transfer için görüşmelere başladığı dile getiriliyor. 1.86 boyundaki Orsolini, hücum hattında farklı bölgelerde görev yapabilen bir oyuncu profili çiziyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan İtalyan yıldız, sol kanatta ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Sol ayağını etkili kullanıyor ve özellikle sağ çizgiden içe kat eden oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri, Trabzonspor'un hücum planlarında farklı varyasyonlar oluşturmasına katkı sağlayabilir. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncunun alınmasına onay verdi.

MARKET DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Orsolini'nin piyasa değerinin 15 milyon euro seviyesinde gösterilmesi, transferin mali yönünü önemli hale getiriyor. Uzun yıllardır Serie A'da forma giyen deneyimli oyuncu, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

TECRÜBELİ VE YETENEKLİ

Trabzonspor açısından Orsolini transferi, hem sportif kalite hem de ekonomik şartlar bakımından dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç olarak görülüyor. 29 yaşındaki oyuncunun tecrübesi ve hücum hattındaki etkinliği, bordo-mavili takımın sağ kanat arayışında onu cazip seçeneklerden biri haline getiriyor.

CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Transfer çalışmalarında kanat bölgesi öncelikli başlıklardan biri haline geldi. Bordo-mavili takımın özellikle hücum hattının kenar bölgelerine ciddi yatırım yapmayı planladığı ifade edildi. Yönetim, kanat transferi için önemli bir bütçe ayırmış durumda. Bu bölgeye yapılacak hamlelerde yalnızca mevcut ihtiyacın karşılanması değil, aynı zamanda gelecekte yüksek değer oluşturabilecek oyuncuların kadroya katılması hedefleniyor.

BİR GENÇ, BİR TECRÜBELİ

Trabzonspor'un kanat transferinde iki farklı profil üzerinde durduğu aktarıldı. Bunlardan birinin genç, yetenekli ve gelişime açık bir oyuncu olması beklenirken, diğerinin ise daha tecrübeli, doğrudan katkı verebilecek bir isim olabileceği kaydedildi. Bordo-mavili takımda sağ kanat transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Kanat hattına yapılacak hamlenin, yeni sezon planlamasında önemli yer tuttuğu ifade edildi. Trabzonspor'un bu bölgede hata yapmak istemediği ve transferde yüksek profilli isimlere yöneldiği belirtildi.