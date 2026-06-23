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Trabzonspor'dan Ruben Vargas sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

İspanya’nın AS gazetesi, Trabzonspor’un Sevilla’nın sol kanat oyuncusu Ruben Vargas ile ilgilendiğini duyurdu. Sola Saviolo’yu alan bordo-mavililerin bu hamlesi herkesi şaşırttı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 20:47 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 00:18
Trabzonspor'dan Ruben Vargas sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ı transfer gündemine aldı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; bordo-mavililer, Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteriyor. Turnuvada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Vargas, Sevilla'nın ekonomik olarak rahatlamak adına satışına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun önceliğinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ya da en azından Avrupa kupalarında forma giymek olduğu belirtildi. Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması ve iddialı bir proje yürütmesi nedeniyle şanslı olduğu ifade edildi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; Sevilla, Vargas için 12 milyon euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Vargas'ın değeri 12 milyon euro.

SAKATLIK KABUSU

AS gazetesinin Trabzonspor'a yazdığı Ruben Vargas'ın sakatlık durumu korkutuyor. 25 Kasım-7 Ocak arasında uyluk sakatlığı nedeniyle 44 gün forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, 13 Ocak'ta yine uyluk sakatlığı yaşadı. 56 gün sahaya çıkamadı, 8 maç kaçırdı. Bu nedenle bordo mavili yönetimin futbolcunun sağlık raporlarını incelemesi bekleniyor.

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